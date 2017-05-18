Кто из детей чиновников поедет учиться в Венгрию по гранту. Список

18 мая 2017, 11:49 Комментарии

Депутат Жанар Акаев в своем аккаунте в социальной сети "Фейсбук" опубликовал список студентов, которых Минобразования отправляет на грантовое обучение в Венгрию, в числе которых дети чиновников и одного из парламентариев.

Отметим, ранее на заседании Жогорку Кенеша депутат заявил, что в этом году документы в Министерство образования подали сотни абитуриентов на поступление, однако они так и не дошли до Венгрии и "пропали" по неизвестным причинам. Помимо этого, также исчезли 25 резервных документов абитуриентов.

Затем выяснилось, что Министерство образования подготовило список из 25 абитуриентов, которые поедут в Венгрию. Среди них оказались дети чиновников и депутатов, в частности статс-секретаря данного министерства, а также акимов айыл окмоту.

Так, по данным Акаева, среди студентов числится Айым Калысбекова, которая является дочерью статс-секретаря Министерства образования и науки Калысбека Шадыханова, Бегимай Мадеминова - дочь депутата Мурадыла Мадеминова и Нуркыз Усупбекова - дочь начальника отдела Минобразования Марата Усупбекова.