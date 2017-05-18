Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Борцы Узур Джузупбеков и Руслан Царев взяли серебро Исламских игрБорцы Узур Джузупбеков и Руслан Царев взяли серебро Исламских игрМар Байджиев: Жээнбеков показал своей деятельностью, что болеет за народМар Байджиев: Жээнбеков показал своей деятельностью, что болеет за народ

Впервые стенд "Фильмы из Центральной Азии" представят на Каннском кинофестивале

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzski...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426675-ru.html

Похожие новости

На грантовое обучение в Венгрии попали дети представителей правительства, ЖК и сотрудников Минобразования, - депутат

На кинорынке Каннского фестиваля представили пять кыргызских фильмов

Впервые в Бишкеке 12 арт-площадок проведут "Ночь музеев"

Юбилейный Каннский фестиваль открылся во Франции

HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти

18 мая 2017, 11:30       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В рамках Каннского кинофестиваля впервые будет работать стенд "Фильмы из Центральной Азии". Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.
Как отмечается, впервые Kazakhstan Cinema LLP открывает стенд на одном из самых крупных кинорынков мира MARCHE DU FILM, ежегодно проходящем в рамках Каннского международного кинофестиваля, который в этом году уже в 70-ый раз соберет на Лазурном берегу кинематографистов со всего мира.
В течение 10 дней в фестивальном дворце в центре самой престижной киноплощадки мира Компания Kazakhstan Cinema, впервые представит не только казахстанские кинокомпании, но и проекты от продакшн студий Центральной Азии: Кыргызстана и Таджикистана.
Кыргызстан представит новые проекты от Кыргызстана: "В поисках мамы" режиссера Руслана Акун, "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева, "Завещание отца" Бакыта Мукул и Дастана Джапар уулу, "Путешествие с бомбой" Нурлана Абдыкадырова, "Саякбай" режиссера Эрнеста Абдыжапарова.
Таджикистан представлен компанией Pro Art и тремя новыми фильмами Искандара Усмонова "Халола", "Я вернусь" и "Долгая дорога домой".
В копилку казахстанских проектов добавлен режиссерский и продюсерский дебют известного казахстанского актера Азамата Сатыбалды "Ради тебя", "Алжир" реж. Абдирахим Тулендиев, короткометражные фильмы "Су" реж. Айжан Касымбек и "Маршрут" реж. Дархан Тулегенов, участник Cannes Short film corner, "Попутчики" реж. Нурлан Шарипов.
Также пройдет ряд встреч и переговоров с международными дистрибьюторами, прокатчиками, сейлз агентами, отборщиками фестивалей и продюсерами, презентации кинопроектов и международного кинофестиваля БАСТАУ, который в 7-ой раз пройдет осенью в г. Алматы.
"Участие кинематографистов из Центральной Азии на кинорынке позволит продемонстрировать мировому сообществу творческий потенциал Центрально-Азиатского региона, включая весь спектр возможностей реализации кинобизнеса в самом сердце Евразии", - говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум