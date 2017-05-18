Впервые стенд "Фильмы из Центральной Азии" представят на Каннском кинофестивале

18 мая 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В рамках Каннского кинофестиваля впервые будет работать стенд "Фильмы из Центральной Азии". Об этом говорится на сайте www.kyrgyzcinema.com.

Как отмечается, впервые Kazakhstan Cinema LLP открывает стенд на одном из самых крупных кинорынков мира MARCHE DU FILM, ежегодно проходящем в рамках Каннского международного кинофестиваля, который в этом году уже в 70-ый раз соберет на Лазурном берегу кинематографистов со всего мира.

В течение 10 дней в фестивальном дворце в центре самой престижной киноплощадки мира Компания Kazakhstan Cinema, впервые представит не только казахстанские кинокомпании, но и проекты от продакшн студий Центральной Азии: Кыргызстана и Таджикистана.

Кыргызстан представит новые проекты от Кыргызстана: "В поисках мамы" режиссера Руслана Акун, "Мунабия" режиссера Таалайбека Кулмендеева, "Завещание отца" Бакыта Мукул и Дастана Джапар уулу, "Путешествие с бомбой" Нурлана Абдыкадырова, "Саякбай" режиссера Эрнеста Абдыжапарова.

Таджикистан представлен компанией Pro Art и тремя новыми фильмами Искандара Усмонова "Халола", "Я вернусь" и "Долгая дорога домой".

В копилку казахстанских проектов добавлен режиссерский и продюсерский дебют известного казахстанского актера Азамата Сатыбалды "Ради тебя", "Алжир" реж. Абдирахим Тулендиев, короткометражные фильмы "Су" реж. Айжан Касымбек и "Маршрут" реж. Дархан Тулегенов, участник Cannes Short film corner, "Попутчики" реж. Нурлан Шарипов.

Также пройдет ряд встреч и переговоров с международными дистрибьюторами, прокатчиками, сейлз агентами, отборщиками фестивалей и продюсерами, презентации кинопроектов и международного кинофестиваля БАСТАУ, который в 7-ой раз пройдет осенью в г. Алматы.

"Участие кинематографистов из Центральной Азии на кинорынке позволит продемонстрировать мировому сообществу творческий потенциал Центрально-Азиатского региона, включая весь спектр возможностей реализации кинобизнеса в самом сердце Евразии", - говорится в сообщении.