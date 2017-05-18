Мар Байджиев: "Сооронбай Жээнбеков показал своим трудом, что он действительно болеет за народ"

18 мая 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сооронбай Жээнбеков - достойный кандидат в президенты Кыргызстана. Такое мнение агентству "Кабар" высказала драматург, народный писатель Мар Байджиев.

Отметим, что вчера политсовет СДПК единогласно принял решение выдвинуть Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызстана.

По словам М.Байджиева, он за последние годы показал своим трудом и деятельностью, что он действительно болеет за народ. "Ведь, он провел несколько таких конкретных мероприятий по урегулированию государственной власти и экономики. Я знаю его и брата, у них есть и человеческие качества, которые немаловажны для будущего президента. У них чистые руки, чистая совесть", - сказал он.

Кроме этого М.Байджиев прокомментировал высказывания о том, что у С.Жээнбекова недостаточно опыта. "Он знает толк в сельском хозяйстве, экономике, а также в других отраслях. Даю гарантию, что он образованный человек", - отметил он.