Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кара-Кульджинском районе река смыла 50 метров дамбыВ Кара-Кульджинском районе река смыла 50 метров дамбыМеста в подземке у филармонии останутся за торговцами, но площадь уменьшится, - глава управления мэрии С.ОмуровМеста в подземке у филармонии останутся за торговцами, но площадь уменьшится, - глава управления мэрии С.Омуров

Мар Байджиев: "Сооронбай Жээнбеков показал своим трудом, что он действительно болеет за народ"

Источник:
http://kabar.kg/news/mar-baidz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426674-ru.html

Похожие новости

Сооронбай Жээнбеков может покинуть пост премьер-министра после 15 июня

Мар Байджиев: Жээнбеков показал своей деятельностью, что болеет за народ

Политолог: Кандидат в президенты Жээнбеков прошел все стадии госслужбы

Сооронбай Жээнбеков является достойной кандидатурой в президенты страны - А. Арзыматова

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

18 мая 2017, 11:44       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сооронбай Жээнбеков - достойный кандидат в президенты Кыргызстана. Такое мнение агентству "Кабар" высказала драматург, народный писатель Мар Байджиев.
Отметим, что вчера политсовет СДПК единогласно принял решение выдвинуть Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызстана.
По словам М.Байджиева, он за последние годы показал своим трудом и деятельностью, что он действительно болеет за народ. "Ведь, он провел несколько таких конкретных мероприятий по урегулированию государственной власти и экономики. Я знаю его и брата, у них есть и человеческие качества, которые немаловажны для будущего президента. У них чистые руки, чистая совесть", - сказал он.
Кроме этого М.Байджиев прокомментировал высказывания о том, что у С.Жээнбекова недостаточно опыта. "Он знает толк в сельском хозяйстве, экономике, а также в других отраслях. Даю гарантию, что он образованный человек", - отметил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум