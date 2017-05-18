В Бишкеке около 50% оросительных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии, - эксперт-гидротехник

18 мая 2017, 11:19 Комментарии

Бишкек продолжает страдать от недостатка поливной воды. Об этом на круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" сообщила эксперт-гидротехник Валентина Курклюк. По ее словам, всего на территории города 309 км оросительных сетей, находящихся на балансе МП "Зеленстрой".

"Приблизительно 50% этой сети в неудовлетворительном состоянии, в Первомайском районе этот процент составляет 75%. В среднем 50% сетей нужно реабилитировать", - сообщила она.

Также она добавила, что хаотичная стройка не дает возможности подать поливную воду в некоторые районы. Кроме того, почти по всему городу жители частного сектора вынуждены сами поливать зеленые насаждения питьевой водой.