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Столичная мэрия начала ремонт подземки возле филармонии

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426672-ru.html

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18 мая 2017, 11:34       Комментарии

В целях улучшения облика столицы мэрия начала капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 18 мая сообщил начальник Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Султан Омуров.
По его словам, ремонт осуществляет ОсОО "ГлавТехИнвест". Данная организация выиграла тендер, предложив 27 млн сомов. В настоящее время осуществляется демонтаж существующей металлической пирамиды с восточной стороны перехода.
"Для улучшения состояния подземок планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен. Кроме того, будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов", - сказал он.
Также, по словам начальника муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхата Тулебердиева, планируется организовать пандусы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды-колясочники), тактильные оснащения для слабовидящих граждан.
"Предполагается отделка пола гранитной плиткой, единый эстетический образ всех павильонов", - сказал он.

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