Столичная мэрия начала ремонт подземки возле филармонии

18 мая 2017, 11:34 Комментарии

В целях улучшения облика столицы мэрия начала капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспектов Манаса и Чуй. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке 18 мая сообщил начальник Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Султан Омуров.

По его словам, ремонт осуществляет ОсОО "ГлавТехИнвест". Данная организация выиграла тендер, предложив 27 млн сомов. В настоящее время осуществляется демонтаж существующей металлической пирамиды с восточной стороны перехода.

"Для улучшения состояния подземок планируется заменить напольное покрытие и облицовку стен. Кроме того, будут отремонтированы потолки с использованием современных материалов", - сказал он.

Также, по словам начальника муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхата Тулебердиева, планируется организовать пандусы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды-колясочники), тактильные оснащения для слабовидящих граждан.

"Предполагается отделка пола гранитной плиткой, единый эстетический образ всех павильонов", - сказал он.