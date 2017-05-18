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"Зеленстрой" сообщил, что в Бишкеке вырублено 800 деревьев, активист заявил о 2 тыс.

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426671-ru.html

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Активист: Работники «Зеленстроя» вырубают здоровые деревья в Бишкеке

18 мая 2017, 11:36       Комментарии

Сколько деревьев было вырублено в Бишкеке, спросил представитель инициативной группы горожан Юрий Андреев спросил муниципальное предприятие "Зеленстрой" на круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек".
Главный агроном "Зеленстроя" Эльнура Жолдошева заявила, что 800 деревьев.
На что Ю.Андреев заявил, что "Зеленстрой" не владеет точной информацией и не ведет инвентаризации деревьев и зеленых насаждений.
"В городе с осени 2016 года вырублено от 1800 до 2400 деревьев и только 1% процент этих деревьев действительно был гнилым или поврежденным", - сообщил он.

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