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Места в подземке у филармонии останутся за торговцами, но площадь уменьшится, - глава управления мэрии С.Омуров

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426670-ru.html

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18 мая 2017, 11:42       Комментарии

На сегодняшний день с торговцами подземного перехода на пересечении проспектов Манас и Чуй достигнут компромисс. Об этом 18 мая сообщил начальник Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Султан Омуров.
По его словам, мэрия Бишкека решила оставить торговые места в подземке за торговцами.
"Однако площадь торговых мест сократилась в разы. Условия предоставления, содержания и арендная плата будут обговорены после ремонта. Торговцы подземки возле филармонии отнеслись с пониманием, сейчас они освобождают рабочие места", - сказал он.
По словам начальника муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхата Тулебердиева, разработана проектная документация, проект капремонта. "Ремонт в подземке возле филармонии не проводился с момента ее строительства. Площадь торговых площадок снизится с 370 кв.м до 230 кв.м. Это делается для того, чтобы обеспечить условия для маломобильных групп", - сказал он.
Как сообщили представители муниципалитета, схемы движения пешеходного перехода после закрытия подземки на ремонт будут вывешены с указанием движения.

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