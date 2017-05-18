Места в подземке у филармонии останутся за торговцами, но площадь уменьшится, - глава управления мэрии С.Омуров

18 мая 2017, 11:42 Комментарии

На сегодняшний день с торговцами подземного перехода на пересечении проспектов Манас и Чуй достигнут компромисс. Об этом 18 мая сообщил начальник Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Султан Омуров.

По его словам, мэрия Бишкека решила оставить торговые места в подземке за торговцами.

"Однако площадь торговых мест сократилась в разы. Условия предоставления, содержания и арендная плата будут обговорены после ремонта. Торговцы подземки возле филармонии отнеслись с пониманием, сейчас они освобождают рабочие места", - сказал он.

По словам начальника муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Асхата Тулебердиева, разработана проектная документация, проект капремонта. "Ремонт в подземке возле филармонии не проводился с момента ее строительства. Площадь торговых площадок снизится с 370 кв.м до 230 кв.м. Это делается для того, чтобы обеспечить условия для маломобильных групп", - сказал он.

Как сообщили представители муниципалитета, схемы движения пешеходного перехода после закрытия подземки на ремонт будут вывешены с указанием движения.