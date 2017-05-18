Торговцев оставят в покое — о споре вокруг подземок Бишкека

18 мая 2017, 11:27 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Торговцы подземного перехода у филармонии останутся на своих рабочих местах после ремонта подземок, сообщил сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан начальник Управления муниципальным имуществом мэрии Бишкека Султан Омуров.

Мэрия планирует капитально отремонтировать два подземных перехода в центре столицы. На это власти потратят 36,5 миллиона сомов. Сейчас на территории данных объектов действует около 160 торговых точек. Арендаторы заявляют, что после ремонта они останутся без работы, так как мэрия собирается сократить количество торговых мест.

"С торговцами мы достигли понимания, предоставим им рабочие места после ремонтных работ, но сократим торговую площадь. Стоимость арендной платы и условия работы будут обговариваться с торговцами позже. Они уже освобождают объект на время ремонта, который продлится два месяца. Мы уже начали ремонт по периметру подземки", - рассказал Омуров.

Если раньше для торговой деятельности предприниматели в общей сложности брали в аренду 370 квадратных метров, то теперь площадь сократится до 230, чтобы организовать пандусы для ЛОВЗ и тактильные дорожки для слабовидящих.

Как будет выглядеть подземный переход после ремонта, смотрите в материале Sputnik Кыргызстан>>