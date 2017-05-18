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Политолог: Кандидат в президенты Жээнбеков прошел все стадии госслужбыПолитолог: Кандидат в президенты Жээнбеков прошел все стадии госслужбыДепутат И.Карамушкина предположила, что есть связь между смертями пожилых граждан в стране и группой черных риелторовДепутат И.Карамушкина предположила, что есть связь между смертями пожилых граждан в стране и группой черных риелторов

Депутат возмутился тем, что сотрудники МИД за рубежом встречают чиновников

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360042_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426668-ru.html

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18 мая 2017, 11:14       Комментарии

Сегодня, 18 мая, на заседании парламента, депутат от фракции СДПК Марат Аманкулов возмутился тем, что сотрудники МИД встречают за рубежом чиновников и депутатов.
По его словам, это происходит в то время, как дипломаты должны заниматься поддержкой соотечественников.
"Работа МИД заключается в помощи нашим соотечественникам, которые оказались в затруднительном положении за границей, однако этого не происходит.  К примеру, в 2016 году отечественные грузоперевозчики не смогли пересечь границу в Смоленске в связи с изменениями правил перевозки, о чем не знали перевозчики. Обратившись в МИД, ответа они не получили, после чего вынуждены были вернуться назад. На грузинской таможне все грузы из КР полностью или частично досматриваются за счет перевозчика. То есть перевозчик нанимает людей, выгружающих и загружающих товар. При обращении в МИД грузоперевозчикам отвечают, что они занимаются визами и визовыми вопросами, а не поддерживают наших граждан. Получаются, что наши граждане за границей никак не защищены", - сказал Аманкулов.

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