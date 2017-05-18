Депутат возмутился тем, что сотрудники МИД за рубежом встречают чиновников

18 мая 2017, 11:14 Комментарии

Сегодня, 18 мая, на заседании парламента, депутат от фракции СДПК Марат Аманкулов возмутился тем, что сотрудники МИД встречают за рубежом чиновников и депутатов.

По его словам, это происходит в то время, как дипломаты должны заниматься поддержкой соотечественников.

"Работа МИД заключается в помощи нашим соотечественникам, которые оказались в затруднительном положении за границей, однако этого не происходит. К примеру, в 2016 году отечественные грузоперевозчики не смогли пересечь границу в Смоленске в связи с изменениями правил перевозки, о чем не знали перевозчики. Обратившись в МИД, ответа они не получили, после чего вынуждены были вернуться назад. На грузинской таможне все грузы из КР полностью или частично досматриваются за счет перевозчика. То есть перевозчик нанимает людей, выгружающих и загружающих товар. При обращении в МИД грузоперевозчикам отвечают, что они занимаются визами и визовыми вопросами, а не поддерживают наших граждан. Получаются, что наши граждане за границей никак не защищены", - сказал Аманкулов.