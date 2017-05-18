Политолог: Кандидат в президенты Жээнбеков прошел все стадии госслужбы

18 мая 2017, 11:18 Комментарии

Кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков прошел все стадии государственной службы и политической деятельности. Такое мнение высказала политолог Айнура Арзыматова.

Отметим, вчера политсовет СДПК единогласно принял решение выдвинуть Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызстана.

По словам Арызматовой, действующий глава правительства является достойной кандидатурой в президенты страны.

"Самое главное, он не замешан в каких-либо коррупционных скандалах, не является собственником крупных предприятий и т.д. И начинал он с самого простого учителя и прошел все стадии госслужбы и политической деятельности. Был губернатором Ошской области, министром сельского хозяйства, несколько раз депутатом, сейчас занимает должность премьер-министра. В общественном мнении он сформировал себя настоящим государственником. И его нельзя сравнить с Бабановым, который является агрессивным бизнесменом, или Сариевым, который будучи премьером, больше пиарился, чем работал", - полагает она.