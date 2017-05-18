Рейдерский набег. Как мэр Каракола пытается отнять землю у храма

18 мая 2017, 11:30 Комментарии

Мэр Каракола покусился на территорию историко-культурного памятника. Иск Данияра Арпачиева о признании недействительным акта государственной собственности на землю, где располагается храм Пресвятой Троицы, может принести скандальную известность чиновнику и прославить его далеко за пределами Кыргызстана.

Государственному мужу, похоже, приглянулась территория в самом центре города, на которой находится деревянная церковь 1895 года постройки, и тот, кто считает себя хозяином города, возжелал развернуть там бизнес.

Каракольский мэр захотел перещеголять всех, он решил разом отменить в своем городе право частной собственности, закон об охране памятников истории и архитектуры. Им были полностью проигнорированы постановление правительства от 1995 года "О передаче историко-архитектурного здания храма Пресвятой Троицы с прилегающей территорией русской православной общине". Также муниципалитет не принял во внимание и акты прокурорского реагирования, которыми в 2013 году уже пресекались попытки местной власти прибрать к рукам территорию исторического памятника.

Иск мэра Каракола Арпачиева в Иссык-Кульский межрайонный суд об изъятии у храма Пресвятой Троицы, исторически занимаемой им территории, - это настоящий шедевр. Такие документы должны становиться бестселлерами для всех, кто мечтает стать чиновниками, чтобы все знали, чего категорически нельзя делать, занимая высокую государственную должность.

В заявлении в суд, подписанном Арпачиевым, содержатся всего три пункта. Зато каких! Все изложено конкретно и по-деловому, наверное, чтобы всем сразу было понятно, кто в Караколе за главного:

1. Признать государственный акт серии № 546705, выданный религиозной организации храма Пресвятой Троицы с прилегающей территорией, недействительным.

2. Земли общего пользования, переданные на основании государственного акта серии №546705, передать на баланс мэрии г. Каракол.

3. Государственную пошлину взыскать с ответчика.

Настоятель храма отец Сергий рассказал "ВБ", что был в шоке, когда ознакомился с содержанием документа, вышедшего из-под пера градоначальника. "Когда прочитал иск, подписанный мэром, пришел в ужас. Как человек, обличенный властью, решился на такое? В заявлении он четко и ясно написал: изъять весь земельный участок, оставив только небольшую территорию по периметру здания.

И прихожане, и основная масса верующих, узнав об этом, тоже пребывали в недоумении, ну а потом началась соответствующая реакция. Это типичный рейдерский захват с участием государственного чиновника. С момента возвращения церкви храма в 1991 году впервые возник такой вопрос. До этого ни один госслужащий высшего звена, ни один мэр города не высказывал никаких намеков на подобные действия", - подчеркнул настоятель храма Пресвятой Троицы отец Сергий.

Если вот так запросто, стерев в порошок законы и правоустанавливающие документы, чиновник средней руки инициирует сомнительную процедуру, то о какой инвестиционной привлекательности и создании благоприятного климата в том же Караколе может идти речь? Ни один нормальный бизнесмен не вложит свои деньги в инфраструктуру или развитие туризма, когда чиновники на местах попирают законы, и даже казалось бы, незыблемое право частной собственности, закрепленное в Конституции Кыргызстана.

В этой связи уместно вспомнить недавнюю историю французских бизнесменов, которые намеревались вложить миллион долларов в реконструкцию центрального сквера Каракола. Инвесторы хотели получить участок в 3,5 гектара на 15 лет, чтобы благоустроить парк, изменить там ландшафтный дизайн. Мэрия и местные депутаты тянули с решением данного вопроса до последнего. Тогда иностранцы плюнули на все и уехали. Городская казна потерял миллион долларов, сквер так и остался в плачевном состоянии. Теперь придется ждать другого инвестора, который окажется более гибким и понятливым и все-таки сумеет договориться с местными чиновниками.

Если французы в поисках решения проблем говорят: "ищите женщину", то применимо к отечественным чиновникам, это расхожее выражение можно перефразировать: "ищите выгоду". Коммерческая жилка активно играет у всех, кто занимал или занимает мало-мальски значимую должность. Вот и в истории с попыткой отъема территории у православной церкви лежит коммерческий интерес. "Нынешний мэр приходил ко мне в начале года. Разговор был о том, чтобы церковь разрешила установку каких-то торговых павильонов на прилегающей территории, он со своей стороны гарантировал, что они будут очень красивые и современные. На это я имел возражения, основываясь не только на собственное мнение, но и на мнение своих прихожан. Наша позиция такова, что на территории, прилегающей к храму, никаких посторонних объектов устанавливаться не должно. Но есть еще закон об охране памятников, где черным по белому сказано, что в охранной зоне памятника, который включает в себя не только прилегающую территорию, но и тротуар, и даже дорогу, никаких объектов, не связанных с деятельностью памятника, быть не должно. Их установка и строительство запрещены", - подчеркивает настоятель Каракольского храма отец Сергий.

Каракол поражает своей самобытностью и красотой тех туристов, которые заглядывают в этот уголок Кыргызстана. Кстати, неподалеку от церкви находится немало исторических построек, которые так и манят иностранцев. Это бывшие купеческие усадьбы и другие здания, построенные в позапрошлом веке. Все это историческое наследие находится в плачевном состоянии. Вот бы где проявить навыки управленца. Увы, наши чиновники, к сожалению, еще не достигли такого уровня.

Руки до наведения порядка в городе, где жители самостоятельно латают дороги, не доходят. Зато смекалка подсказывает другое быстрое решение: как можно легко заработать. К слову, церковь в Караколе является самым посещаемым объектом среди тех, кто приезжает в город. У чиновников особенно развито чутье на те места, где можно развернуть доходный бизнес.

"Наш храм является памятником истории и архитектуры республиканского значения, и не только. Деревянная церковь включена в реестр памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Все туристы из ближнего и дальнего зарубежья, которые посещают Каракол, мимо нашего храма не проходят. Почти 100 процентов всех, кто приезжает в наш город, приходят посмотреть на церковь", - рассказал отец Сергий.

Кстати, мэр Карокола сейчас всячески пытается сгладить ситуацию и дистанцируется от скандала. В интервью, которые он активно раздает отечественным СМИ, Данияр Арпачиев уверяет журналистов в том, что он, наоборот, желает церкви только добра. "Мы хотим увеличить территорию и отдать свое. Ни сантиметра церковной земли нам не нужно. Ранее территория была 126х127 метров. В 1995 году мэрия издала постановление и отдала земли церкви, но там не указаны координаты. Госрегистр начертил границы 140х140 метров. Согласно госакту, храм должен занимать территорию до тротуара. Но так не должно быть. В 2014 году госакт исправили и сделали по 126 метров. В прошлом году муниципалитет отдал участок у церкви под открытие кафе. Церковь подала в суд, что павильон стоит на ее территории. Суд вынес решение, что земля муниципалитета", - рассказывает представителям масс-медиа мэр Каракола Арпачиев.

Вот оно как неожиданно. Оказывается, чиновник решил, наоборот, заняться богоугодными делами. Только из его объяснений все равно не понятно, зачем он подавал иск в суд, чтобы отнять землю у каракольского храма Пресвятой Троицы. Намерения мэра очевидны, и на его действия последовала реакция Бишкекской и Кыргызстанской епархии:

"Мэрия говорит о том, что в правоустанавливающем документе не указана площадь земельного участка. Тем не менее земельный участок, на котором расположен храм, исторически имел те границы, на которые впоследствии и был выдан государственный акт о праве собственности, и размер площади земельного участка был уточнен в законном порядке при государственной регистрации права.

Исходя из вышесказанного, нет никаких оснований для изъятия земельного участка у православных верующих, а желание мэрии города Каракола признать недействительным государственный акт на право собственности выглядит не только как попытка отъема местными властями территории у православного храма, но и как факт отрицания органами местного самоуправления юридического акта, признанного государством".

В искренности слов караколького мэра есть большие сомнения. И настоятель храма, и прихожане хотели бы получить гарантии того, что Данияр Арпачиев прекратит посягать на землю, принадлежащую церкви. "Пока не будет официальных извинений через СМИ от мэра города Каракол, народ будет неудовлетворен любыми его оправдательными действиями или словами. Сейчас одно другому противоречит. А по факту мы имеем претензии на изъятие земли, которые оформлены в виде подачи иска в суд", - подчеркивает отец Сергий.

Похоже, мэр Каракола не понимает, что своими действиями подставляет не только себя, но и руководство Кыргызстана. К сожалению, наши чиновники сами являются поставщиками негатива во внешнее информационное пространство. И именно по таким скандальным случаям, которые тиражируются в международной прессе со скоростью света, формируется мнение о стране в целом. И такой имидж мы создаём сами. Это и есть ответ на ставшие извечными вопросы: почему так сложно заманить к нам туристов и куда запропастились иностранные инвесторы?