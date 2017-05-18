Итоги Совета ЕЭК: в ЕАЭС будет введена система электронных автопаспортов, детские игровые площадки станут безопаснее, в металлургической отрасли появится евразийский центр инноваций

18 мая 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Вопросы введения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) системы электронных автопаспортов, разработки нормативных актов, регулирующих общие рынки лекарств и медицинских изделий, снижения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления обсуждались на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая. Кроме того, был принят технический регламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и внесены изменения в некоторые ранее принятые решения Комиссии.

Вице-премьер-министр правительства Кыргызской Республики Олег Панкратов отметил, что вопросы, включенные в повестку заседания Совета ЕЭК, носили разноплановый характер. "Вместе с тем их решение является неотъемлемым условием дальнейшего поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. В ходе заседания нам удалось прийти к консенсусу по большинству вопросов", – заявил Олег Панкратов по итогам заседания.

Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. В частности, конструкция оборудования должна обеспечивать его прочность и устойчивость, иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды. В оборудовании не должно застревать тело или одежда ребенка, не должно быть острых концов или кромок. Подробности. https://goo.gl/LN2oRP​

Принятый документ определяет детские игровые площадки как "специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие" и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.

В соответствии с решением Совета ЕЭК техрегламент на оборудование для детских игровых площадок вступит в силу в ноябре 2018 года.

Кроме того, внесены изменения в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). Изучив практику применения правовых актов ЕАЭС в сфере ветеринарного контроля, ЕЭК выявила, что бобовые овощи отсутствовали в едином перечне, а кормовые добавки декларировались при ввозе под наименованиями, отличными от наименований кодов ТН ВЭД ЕАЭС.

Включение товаров в перечень позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль в целях сохранения эпизоотического благополучия в государствах-членах Союза. Бобовые овощи и кормовые добавки используются в кормлении скота, что является неотъемлемой частью процесса выращивания животных. Осуществление ветеринарного контроля на этом этапе, а также при производстве и переработке продукции животного происхождения позволит снизить ветеринарные риски и реализовать принцип прослеживаемости сельскохозяйственной продукции "от поля до стола".

По итогам обсуждения в ходе заседания Совет ЕЭК принял решение о внесении бобовых овощей и кормовых добавок в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору).

6 мая в странах ЕАЭС начал действовать единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий. Члены Совета ЕЭК отметили важность создания нормативной базы, обеспечивающей эффективность функционирования рыночных институтов, отсутствие барьеров, препятствий и ограничений при перемещении товаров, безопасность потребителей и качество производства. Коллегии ЕЭК поручено, совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС, разработать и принять в 2017-2019 годах 25 документов, 20 из которых касаются обращения лекарственных средств и 5 – обращения медицинских изделий. Среди них – Требования к исследованию стабильности лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций; Правила по изучению примесей в лекарственных средствах и установлению требований к ним в спецификациях; Правила надлежащей практики выращивания, сбора, хранения лекарственного растительного сырья (GACP); Правила выдачи разрешений на проведение клинических исследований; Руководство по подбору дозы лекарственных препаратов и др.

Нормативные акты разработают представители Беларуси, Казахстана и России (8, 5 и 12 документов, соответственно). После одобрения проектов рабочими группами они будут размещены для публичного обсуждения на правовом портале ЕАЭС (https://goo.gl/QIDhCF​).

Совет ЕЭК еще раз подтвердил необходимость введения в странах ЕАЭС системы электронных автопаспортов и предложил правительствам стран Союза принять ряд нормативных правовых актов, необходимых для того, чтобы обеспечить скорейшее начало опытной эксплуатации системы и дать возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам.

В частности, должны быть определены национальные органы, обеспечивающие взаимодействие с администратором систем электронных паспортов, формирование и ведение национальной части единого реестра уполномоченных органов стран ЕАЭС и организаций-изготовителей транспортных средств, самоходных машин и других видов техники, осуществляющих оформление паспортов. Другие нормативные акты в этой сфере установят возможность осуществлять регистрационные действия в отношении транспортных средств при наличии электронного паспорта; размер и порядок оплаты услуг, предоставляемых органами государственной власти и администратором систем электронных паспортов при оформлении паспорта и внесении в него изменений.

Кроме того, в связи с обращениями национальных правительств стран Союза, Совет ЕЭК поручил Коллегии Комиссии на очередном заседании рассмотреть сроки перехода на электронную систему техпаспортов, длительность переходного периода, возможность параллельного использования документарных (бумажных) и бездокументарных документов и ряд других вопросов, связанных с эффективной эксплуатацией системы.

Совет ЕЭК принял решение, предусматривающее обнуление ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления. Речь идет о товарах субпозиции 3202 90 000 0 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), используемых в кожевенно-обувной промышленности в качестве отделочных материалов.

"Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины будет применяться в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления по 30 июня 2019 года включительно, – сообщила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина. – В связи с тем, что в настоящее время в странах ЕАЭС отсутствует промышленное производство дубильных веществ и препаратов для дубления, соответствующих этой субпозиции, принятое нами решение будет способствовать поддержке производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви ЕАЭС. В частности, ее реализация позволит снизить себестоимость конечной продукции и затраты на ее производство, а также повысить конкурентоспособность производителей этих видов продукции".

В 2016 году объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья и СНГ на территорию ЕАЭС в субпозиции 3202 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 32% в количественном выражении и составил 2,5 тыс. т на сумму 3,85 млн долл. США.

Решение Совета Комиссии вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования

Совет ЕЭК внес изменения в распоряжение Совета Комиссии № 32от 18 октября 2016 года, дополнив его информацией о целях, задачах, основных направлениях деятельности, а также данными об учредителях евразийской инновационной технологической платформы (ЕТП) "Технологии металлургии и новые материалы".

Это уже двенадцатая технологическая платформа, создаваемая в рамках ЕАЭС. Она объединяет научные и научно-производственные организации четырех государств-членов союза. Целью ее деятельности является создание современной отрасли по производству инновационной металлургической продукции и нового поколения материалов на основе разработки, а также внедрения в серийное производство энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Перспективные проекты, которые могут быть реализованы на базе техплатформы, позволят получать продукты и изделия со свойствами, не достижимыми современными технологиями (смарт-материалы, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).

Пресс-служба ЕЭК