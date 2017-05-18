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Президент Узбекистана вновь посетит Туркменистан с рабочим визитом

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426664-ru.html

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18 мая 2017, 11:20       Комментарии

Ташкент, 18 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 19 - 20 мая текущего года посетит с рабочим визитом Туркменистан. Об этом накануне сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.
В ходе визита намечается обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений во всех сферах общественной жизни, обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, а также посещение национальную туристическую зону "Аваз".
По итогам переговоров планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных, коммерческих контрактов и соглашений и других документов.
Напомним, глава Узбекистана 6-7 марта сего года совершил государственный визит и провел переговоры в городе Туркменбаши.

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