Президент Узбекистана вновь посетит Туркменистан с рабочим визитом

18 мая 2017, 11:20 Комментарии

Ташкент, 18 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 19 - 20 мая текущего года посетит с рабочим визитом Туркменистан. Об этом накануне сообщило Национальное информационное агентство Узбекистана.

В ходе визита намечается обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений во всех сферах общественной жизни, обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, а также посещение национальную туристическую зону "Аваз".

По итогам переговоров планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных, коммерческих контрактов и соглашений и других документов.

Напомним, глава Узбекистана 6-7 марта сего года совершил государственный визит и провел переговоры в городе Туркменбаши.