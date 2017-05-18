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Депутат требует проверить аттракционы во всех парках страны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426663-ru.html

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18 мая 2017, 10:50       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева (СДПК) требует проверить аттракционы во всех парках страны.
На заседании парламента 18 мая она напомнила о падении аттракциона в парке Навои в Оше, в результате чего пострадали 8 человек.
"Никто за это не понес ответственности. Также стало известно, что нет органа, который должен проверять такие объекты. Правительство должно проверить аттракционы по всей республике и привлекать виновных к ответственности", - сказала депутат.
В парке Навои 13 мая рухнул аттракцион, в результате чего пострадали 8 человек. В больнице продолжают получать лечение 3 человека.
Как сообщила позднее заместитель начальника Управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности по городу Ош Курманбу Раимова, в Кыргызстане нет ведомства, которое проверяет техническое состояние аттракционов.

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