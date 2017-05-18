В Бишкеке на человека приходится 3,5 кв.м зеленых насаждений вместо 21 кв.м , - специалист-градостроитель

18 мая 2017, 11:03 Комментарии

В Бишкеке сокращается площадь зеленых насаждений, на каждого человека приходится 3,5 кв.м зеленых насаждений общего пользования вместо положенного 21 кв.м. Об этом 18 мая на круглом столе "Восстановим зеленый Бишкек" сообщила специалист-градостроитель Наталья Мухамадиева. По ее словам, зеленые насаждения должны занимать 40% общей площади города или 16 га. "В 2004 у нас было 28%, а на данный момент еще меньше", - сообщила она.

По словам Н.Мухамадиевой, уменьшение зеленых насаждений происходит из-за увеличения транспорта, выхлопных газов и застроек, парковок. Проблему города может решить только увеличение площади зеленых насаждений, считает она.

По ее словам, Бишкек был самым зеленым в 1950-1960 годы, на тот момент на человека приходилось 32 кв.м зеленых насаждений.

Также Н.Мухамадиева сообщила, что с 1980-ых годов в Бишкеке не было построено ни одного парка общего пользования. Последним был парк Победы.