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Депутат просит правительство заранее строить школы, вместо тех, что пострадали при ЧС

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426660-ru.html

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18 мая 2017, 11:03       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев (СДПК) просит правительство заранее подумать над тем, где будут учиться дети, школы которых пострадали при чрезвычайных ситуациях.
На заседании парламента 18 мая он отметил, что необходимо в срочном порядке решить вопрос трансформации земель, на которых граждане смогут строить жилье на полученную ссуду.
Также, по его словам, школа в селе Аюу Узгенского района пострадала от оползня. "По заключению Министерства чрезвычайных ситуаций, в школе учиться нельзя. Правительство должно уже сейчас подумать над тем, куда пойдут дети 1 сентября, и начать строить школы", - добавил депутат.

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