Депутат И.Карамушкина предположила, что есть связь между смертями пожилых граждан в стране и группой черных риелторов

18 мая 2017, 11:09 Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) предполагает, что в Кыргызстане работает группа черных риэлторов. Об этом она сказала 18 мая на заседании парламента.

Депутат зачитала сводку о смертях пожилых или о тех случаях, когда были обнаружены трупы пожилых граждан.

"14 июня 2016 года в мкр Джал обнаружен труп пожилого мужчины. В октябре обнаружен труп женщины, 1920 года рождения, на проспекте Чуй. В том же месяце обнаружен труп 88-летней одинокой женщины, а в ноябре на ул.Турусбекова обнаружен труп одинокого 55-летнего мужчины. Это только начало. Список можно еще продолжать. Недавно я получила обращения от граждан, которые настаивают на том, что у нас работает группа черных риелторов и рассказывают свои примеры. Например, в обращении одной гражданки говорится, что ее тетя, состоящая на учете в психдиспансере, 13 января 2017 года подписала документы на дарение своего жилья, а уже 22 января она умерла", - сказала она.

Депутат попросила Министерство труда и социального развития обратить больше внимания на работу с пожилыми гражданами. "Очень много материалов, уходят пожилые люди, кто продает их квартиры? Куда они уходят? Никого не интересует вопрос, есть ли банда черных риелторов? Возможно, в этом вопросе нужно создать открытый доступ к сделкам с недвижимостью? Это лишило бы мошенников возможности обманывать граждан", - сказала она.