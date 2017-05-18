Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке на человека приходится 3,5 кв.м зеленых насаждений вместо 21 кв.м , - специалист-градостроительВ Бишкеке на человека приходится 3,5 кв.м зеленых насаждений вместо 21 кв.м , - специалист-градостроитель

Депутат И.Карамушкина предположила, что есть связь между смертями пожилых граждан в стране и группой черных риелторов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426659-ru.html

Похожие новости

Депутат просит правительство заранее строить школы, вместо тех, что пострадали при ЧС

10.59: Топ самых странных вещей, которые перевозят в бишкекской маршрутке

Депутат предлагает отменить развлекательные мероприятия в День защиты детей

Депутат требует проверить аттракционы во всех парках страны

Сооронбай Жээнбеков является достойной кандидатурой в президенты страны - А. Арзыматова

18 мая 2017, 11:09       Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) предполагает, что в Кыргызстане работает группа черных риэлторов. Об этом она сказала 18 мая на заседании парламента.
Депутат зачитала сводку о смертях пожилых или о тех случаях, когда были обнаружены трупы пожилых граждан.
"14 июня 2016 года в мкр Джал обнаружен труп пожилого мужчины. В октябре обнаружен труп женщины, 1920 года рождения, на проспекте Чуй. В том же месяце обнаружен труп 88-летней одинокой женщины, а в ноябре на ул.Турусбекова обнаружен труп одинокого 55-летнего мужчины. Это только начало. Список можно еще продолжать. Недавно я получила обращения от граждан, которые настаивают на том, что у нас работает группа черных риелторов и рассказывают свои примеры. Например, в обращении одной гражданки говорится, что ее тетя, состоящая на учете в психдиспансере, 13 января 2017 года подписала документы на дарение своего жилья, а уже 22 января она умерла", - сказала она.
Депутат попросила Министерство труда и социального развития обратить больше внимания на работу с пожилыми гражданами. "Очень много материалов, уходят пожилые люди, кто продает их квартиры? Куда они уходят? Никого не интересует вопрос, есть ли банда черных риелторов? Возможно, в этом вопросе нужно создать открытый доступ к сделкам с недвижимостью? Это лишило бы мошенников возможности обманывать граждан", - сказала она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум