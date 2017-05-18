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Жители согласны со сносом домов в квартале Бишкека — мэрия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426658-ru.html

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18 мая 2017, 10:44       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В "Бишкекглавархитектуре" прошли общественные слушания по проекту застройки в небольшом квартале, ограниченном улицами Фатьянова, Льва Толстого и Тыныстанова, сообщила пресс-служба мэрии столицы.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В "Бишкекглавархитектуре" прошли общественные слушания по проекту застройки в небольшом квартале, ограниченном улицами Фатьянова, Льва Толстого и Тыныстанова Ранее проект был рассмотрен на заседании градостроительного совета. При разработке проекта застройки учитывалось техническое состояние двух- и трехэтажных зданий, построенных в 50-60-х годах прошлого столетия для треста "Фрунзегорстрой".
Большая их часть не соответствует нормам безопасной эксплуатации и находится в аварийном состоянии, отмечают в мэрии. Проектом застройки предусмотрены снос зданий и строительство многоэтажных жилых домов и общежитий по типу квартир-студий.
В мэрии сообщили, что проект поддержан жителями.

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