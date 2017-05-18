Жители согласны со сносом домов в квартале Бишкека — мэрия

18 мая 2017, 10:44 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В "Бишкекглавархитектуре" прошли общественные слушания по проекту застройки в небольшом квартале, ограниченном улицами Фатьянова, Льва Толстого и Тыныстанова, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

© пресс-служба мэрии города Бишкек В "Бишкекглавархитектуре" прошли общественные слушания по проекту застройки в небольшом квартале, ограниченном улицами Фатьянова, Льва Толстого и Тыныстанова Ранее проект был рассмотрен на заседании градостроительного совета. При разработке проекта застройки учитывалось техническое состояние двух- и трехэтажных зданий, построенных в 50-60-х годах прошлого столетия для треста "Фрунзегорстрой".

Большая их часть не соответствует нормам безопасной эксплуатации и находится в аварийном состоянии, отмечают в мэрии. Проектом застройки предусмотрены снос зданий и строительство многоэтажных жилых домов и общежитий по типу квартир-студий.

В мэрии сообщили, что проект поддержан жителями.