10.59: Топ самых странных вещей, которые перевозят в бишкекской маршрутке

18 мая 2017, 10:59 Комментарии

Вы помните фото, где в столичной маршрутке с барашком в рюкзаке ехал школьник? Кто не знает, подчеркну, что барашек был живой.

Впрочем, водителей животиной в общественном транспорте не удивишь. Но напугать можно.

Этот текст написан со слов знакомого водителя маршрутки, он сказал, что был максимально честен, когда перечислял все причуды, которые перевозят в его авто.

Собака. Это был такой песик, который размером с мышку, а шума от него, как от танка. Друг человека очень оберегал свою хозяйку в переполненной маршрутке и старался цапнуть каждого, кто хотел нарушить ее личное пространство.

Елка. Такой багаж никого бы не удивил в декабре в общественном транспорте, но в июле... Обладатель хвойной красотки рассказал водителю, что везет ее в подарок дочке. Ей очень захотелось вместо торта на день рождения елку. Желание главного человека в его жизни оказалось законом.

Белый медведь большой. Молодой человек решил сделать подарок возлюбленной и купил на все деньги огромного плюшевого белого медведя. Поэтому попросил водителя довезти его просто так... Водитель сказал, что больше всего его удивил даже не размер подарка, а способность молодежи отдавать все, что есть...

Ну а теперь о самых главных событиях вчерашнего дня!

Стало известно, что кандидатуру Сооронбая Жээнбекова решили выдвинуть на пост президента.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033413915'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033413915'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Эмиль Садыров Разбивает камни кулаком и свистит как соловей — способности кыргызстанца Кыргызстанец Улан Чыныбаев, которого в народе прозвали Таш Чабар, кулаком разбивает крупные камни, буквально разделяя их надвое.

С помощью Dropbox бишкекчанин нашел нового обладателя своего украденного, а может, и потерянного смартфона.

Для пенсионеров нет льгот на проезд в новых автобусах в Бишкеке. 12 китайских автобусов курсируют сейчас по маршруту №35.

Каракол вошел в пятерку лучших мест СНГ для летнего отдыха россиян. В главном городе Иссык-Кульской области можно отдохнуть менее чем за 70 долларов в сутки.

Про валюту. Обменные пункты продают доллар по 67,8 сома, а покупают по 67,7. Рубль оценивают в 1,19 сома, тенге - в 21 тыйын.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 42 сома, девяносто второй - 39,5, дизтопливо - 37,5.

Про погоду: сегодня в столице дождь.

В стране 10.59.

С уважением Светлана Федотова