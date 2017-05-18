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ГУВД Бишкека просит опознать женщину (осторожно, фото)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/guvd-b...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426656-ru.html

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18 мая 2017, 10:38       Комментарии

ГУВД Бишкека просит опознать женщину. 13 мая на восточной стороне реки Ала-Арча в селе Чон-Арык обнаружено тело женщины азиатской национальности в возрасте 20-25 лет.
Приметы: рост 155-160 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы черные, брови прямые.
"Женщина одета в черную кофту, черные брюки, черные сапоги на платформе. На кофте вставки в виде цветка. Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Ленинского района или сообщить по номерам: 0 553 102 465, 0 703 401 600, 0 312  352947, 352605, отдел розыска УВД Ленинского района Бишкека", – говорится в сообщении.
осторожно, фото
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