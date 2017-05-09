Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутат требует проверить аттракционы во всех парках страныДепутат требует проверить аттракционы во всех парках страныXinhua: Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана прошел в Ташкенте и СамаркандеXinhua: Международный конгресс "Культурное наследие Узбекистана прошел в Ташкенте и Самарканде

Турецкие зрители с восторгом приняли спектакль "Деде Коркут" в постановке Кыргызского драмтеатра

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/turets...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426655-ru.html

Похожие новости

Совет ЕЭК принял техрегламент ЕАЭС, устанавливающий требования безопасности к оборудованию детских игровых площадок

На кыргызско-таджикской границе произошло 5-балльное землетрясение

Госкадровая служба КР провела "День открытых дверей" для студентов

Ученые из КР приняли участие в международном конгрессе по культуре в Узбекистане

Выборы президента Академии наук пройдут после принятия законопроекта

18 мая 2017, 10:47       Комментарии

Накануне в городе Мерсин (Турция) в рамках трех театральных дней Тюркского мира, состоялась премьера спектакля "Деде Коркут", в постановке Кыргызского драматического театра им. Т.Абдумомунова, сообщает пресс-служба МИДа.
В мероприятии, организованном при содействии посольства КР в Турции и Международной организации ТЮРКСОЙ, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турции Ибрагим Жунусов, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Д.Касеинов, мэр Мерсина Б.Коджамаз, представитель Кыргызской Республики в ТЮРКСОЙ К.Култегин, заместитель ОТРК, драматург К. Иманалиев и артисты театра.
"В своем выступлении Жунусов, поздравляя кыргызских артистов с успешным выступлением, отмечая важность такого рода мероприятий для укрепления и поддержания культурного и духовного наследия всего тюркского мира, но, несмотря на то, что выступление состоялось на кыргызском языке, оно было понятно всем присутствующим", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум