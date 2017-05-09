Турецкие зрители с восторгом приняли спектакль "Деде Коркут" в постановке Кыргызского драмтеатра

18 мая 2017, 10:47 Комментарии

Накануне в городе Мерсин (Турция) в рамках трех театральных дней Тюркского мира, состоялась премьера спектакля "Деде Коркут", в постановке Кыргызского драматического театра им. Т.Абдумомунова, сообщает пресс-служба МИДа.

В мероприятии, организованном при содействии посольства КР в Турции и Международной организации ТЮРКСОЙ, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Турции Ибрагим Жунусов, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Д.Касеинов, мэр Мерсина Б.Коджамаз, представитель Кыргызской Республики в ТЮРКСОЙ К.Култегин, заместитель ОТРК, драматург К. Иманалиев и артисты театра.

"В своем выступлении Жунусов, поздравляя кыргызских артистов с успешным выступлением, отмечая важность такого рода мероприятий для укрепления и поддержания культурного и духовного наследия всего тюркского мира, но, несмотря на то, что выступление состоялось на кыргызском языке, оно было понятно всем присутствующим", – говорится в сообщении.