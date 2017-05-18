Сенат США требует от Турции извинений за драку в Вашингтоне

18 мая 2017, 10:59 Комментарии

Группа американских сенаторов-республиканцев выступила с заявлением в адрес турецкой стороны после потасовки у вашингтонской резиденции посла Турции в США Сердара Кылыча во вторник вечером. Парламентарии требуют от Анкары извинений, пишет ТАСС, со ссылкой на американскую газету The Hill, специализирующейся на освещении работы Конгресса США.

"Несколько турецких должностных лиц участвовали в нападении на демонстрантов, что нарушает самые элементарные нормы демократии и является оскорблением Соединенных Штатов и той ценности, которую мы придаем праву на свободу слова, отраженному в нашей конституции. Мы призываем турецкое правительство немедленно извиниться за участие в драке должностных лиц", – цитирует издание заявление сенаторов. Подписи под петицией поставили Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттон и Майкл Ли.

Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Драка произошла в то самое время, когда в дипмиссии находился турецкий лидер Тайип Эрдоган. В результате пострадали девять человек, причем двое получили серьезные ранения, еще двое были арестованы. Позже в Госдепартаменте США сообщили, что в стычке участвовали сотрудники служб безопасности Турции, и выразили обеспокоенность произошедшим.

Ранее стало известно, что полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях. Согласно сведениям СМИ США, американские стражи порядка задержали у резиденции двух охранников Эрдогана, но впоследствии освободили их по запросу американского внешнеполитического ведомства.

Само посольство Турции в США обвинило в разжигании драки у резиденции посла в Вашингтоне членов запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана.