Депутат: В южной части Бишкека дома растут как грибы после дождя

18 мая 2017, 10:33 Комментарии

В южной части столицы Кыргызстана дома растут как грибы после дождя, несмотря на то, что там находится разлом. Об этом сегодня, 18 мая, на заседании парламента заявила депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Аида Исмаилова.

По ее словам, необходимо пересмотреть СНИПы по строительству.

"Госстрой должен ответить, можно ли вести строительство многоэтажных домов на разломах. Кроме того, необходимо пересмотреть СНИПЫ и разработать карту сейсмической безопасности. МЧС такая карта очень нужна", - сказала Исмаилова.