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Депутат интересуется, не опозорит ли парламент "Кыргызтелеком", который будет заниматься реализацией проекта "Безопасный город"Депутат интересуется, не опозорит ли парламент "Кыргызтелеком", который будет заниматься реализацией проекта "Безопасный город"Совет ЕЭК принял техрегламент ЕАЭС, устанавливающий требования безопасности к оборудованию детских игровых площадокСовет ЕЭК принял техрегламент ЕАЭС, устанавливающий требования безопасности к оборудованию детских игровых площадок

Депутат: В южной части Бишкека дома растут как грибы после дождя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360037_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426651-ru.html

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18 мая 2017, 10:33       Комментарии

В южной части столицы Кыргызстана дома растут как грибы после дождя, несмотря на то, что там находится разлом. Об этом сегодня, 18 мая, на заседании парламента заявила депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Аида Исмаилова.
По ее словам, необходимо пересмотреть СНИПы по строительству.
"Госстрой должен ответить, можно ли вести строительство многоэтажных домов на разломах. Кроме того, необходимо пересмотреть СНИПЫ и разработать карту сейсмической безопасности. МЧС такая карта очень нужна", - сказала Исмаилова.

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