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Минобразования отправляет детей чиновников на грантовую учебу в Венгрию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360034_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426650-ru.html

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18 мая 2017, 10:37       Комментарии

Министерство образования и науки Кыргызстана отправляет детей чиновников и депутатов на учебу в Венгрию по гранту. Об этом сегодня, 18 мая, заявил депутат Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, в прошлом году было достигнуто соглашение с правительством Венгрии, по которому на грантовой основе ежегодно 25 студентов из Кыргызстана могут обучаться в вузах данной страны.
В этом году документы в Министерство образования подали сотни абитуриентов на поступление, однако они так и не дошли до Венгрии и "пропали" по неизвестным причинам. Помимо этого, также пропали 25 резервных документов абитуриентов.
Как сказал Акаев, недавно выяснилось, что Министерство образования подготовило список из 25 абитуриентов, которые поедут в Венгрию. Среди них оказались дети чиновников и депутатов, в частности статс-секретаря данного министерства, а также акимов айыл окмоту.
"Так мы создаем чистое общество? Почему-то на сайте министерства нет списка этих 25 детей. Почему?" - вопросил он.
Акаев добавил, что далек от обвинения детей чиновников и что они также имеют право учиться, однако не путем нечестного конкурса. Ранее уже были случаи, когда нечестным путем на грантовую учебу поехали некоторые дети чиновников и бросили учебу из-за плохой успеваемости.

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