"SEAR Psychology" проведет в Бишкеке конференцию на тему "Успешные родители в современном мире"

18 мая 2017, 10:25 Комментарии
Бишкек, 18 мая /Кабар/. В городе Бишкек 19 мая 2017 года состоится конференция на тему "Успешные родители в современном мире", сообщили в Международном психолого-педагогическом центре "SEAR".
Подобного родаконференция для родителей проводится в Кыргызстане впервые. На сессияхданного мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы:
Мне все сложнее понимать моего ребенка!
Откуда у него такая агрессия?
Что должен делать родитель чтобы ребенок развивался правильно?
Приближается лето, чем я займу детей?
Я хочу самореализовываться, но боюсь, что оставлю ребенка без должного внимания!
К работе конференции привлечены ведущие и признанные специалисты, какНуртазина Елена (CEO SEAR- Клинический психолог), Сулейман Гюмюшсой (Доктор Педагогических Наук), Нурзат Айтпай – психолог-терапевт.
"Успешные родители в современном мире" – это конференция, где родители получат максимум полезной информации при минимуме потраченного времени.
Справочно:
SEAR Psychology - это единственный психолого-педагогический центр развития в Центральной Азии, где с помощью высокопрофессиональных психологов можно получить консультации как для родителей, так и детей, многопрофильные психологические услуги, как:
- полная диагностика мозга по системеBrainPlay(Академия Развития Восприятия);
- вырабатывание концентрации внимания с помощью аппарата, разработанного NASA "PlayAttention"помогающий вырабатывать концентрацию внимания;
- Коучинг;
- психологические тренинги;
-сказкотерапия;
- игровая терапия.