"SEAR Psychology" проведет в Бишкеке конференцию на тему "Успешные родители в современном мире"

18 мая 2017, 10:25 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В городе Бишкек 19 мая 2017 года состоится конференция на тему "Успешные родители в современном мире", сообщили в Международном психолого-педагогическом центре "SEAR".

Подобного родаконференция для родителей проводится в Кыргызстане впервые. На сессияхданного мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы:

Мне все сложнее понимать моего ребенка!

Откуда у него такая агрессия?

Что должен делать родитель чтобы ребенок развивался правильно?

Приближается лето, чем я займу детей?

Я хочу самореализовываться, но боюсь, что оставлю ребенка без должного внимания!

К работе конференции привлечены ведущие и признанные специалисты, какНуртазина Елена (CEO SEAR- Клинический психолог), Сулейман Гюмюшсой (Доктор Педагогических Наук), Нурзат Айтпай – психолог-терапевт.

"Успешные родители в современном мире" – это конференция, где родители получат максимум полезной информации при минимуме потраченного времени.

Справочно:

SEAR Psychology - это единственный психолого-педагогический центр развития в Центральной Азии, где с помощью высокопрофессиональных психологов можно получить консультации как для родителей, так и детей, многопрофильные психологические услуги, как:

- полная диагностика мозга по системеBrainPlay(Академия Развития Восприятия);

- вырабатывание концентрации внимания с помощью аппарата, разработанного NASA "PlayAttention"помогающий вырабатывать концентрацию внимания;

- Коучинг;

- психологические тренинги;

-сказкотерапия;

- игровая терапия.