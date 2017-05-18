В Бишкеке состоялось первое заседание Наблюдательного совета проекта "Улучшение системы управления ТБО в г. Бишкек"

18 мая 2017, 10:27 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В мэрии города Бишкек состоялось первое заседание Наблюдательного совета проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в г. Бишкек" в 2017 году, сообщили в пресс-службе Мэрии Бишкека.

Наблюдательный совет проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек" является высшим органом управления Проекта и состоит из представителей министерств и ведомств Правительства Кыргызской Республики, депутатов Бишкекского городского кенеша, представителей гражданского общества, представителей структурных подразделений мэрии г. Бишкек и представителей международных организаций, включая Европейский Союз, который предоставил грант в размере 8 млн. евро в общей сумме финансирования проекта.

В связи со сменой депутатского состава единогласным решением членов Наблюдательного совета Председателем Наблюдательного совета избран депутат Асылбек Кадралиев.

На заседании был заслушан отчет по реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в г. Бишкек" за 2016 год и 1 квартал 2017 года и рассмотрена тарифная политика по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, разработанная консультантами проекта ЕБРР.

Основной акцент в 2016 году сделан на модернизацию инфраструктуры сбора и вывоза ТБО и подготовку контрактов по строительству санитарного полигона и рекультивации свалки.

Члены Наблюдательного совета отметили, что на сегодняшний день уже видны определенные улучшения в системе сбора, вывоза и утилизации ТБО, однако работа в этом направлении должна продолжаться, особенно по разработке и обеспечению соответствующей правовой базы для улучшения контроля и повышения качества услуг по предоставлению сбора и вывоза ТБО.

Наблюдательный совет дал рекомендации по дальнейшему усовершенствованию системы управления ТБО в городе Бишкек. Следующее заседание планируется провести в конце первого полугодия.