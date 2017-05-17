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Совет ЕЭК принял техрегламент ЕАЭС, устанавливающий требования безопасности к оборудованию детских игровых площадок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sovet-eek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426646-ru.html

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18 мая 2017, 10:30       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок, а также связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. В частности, конструкция оборудования должна обеспечивать его прочность и устойчивость, иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды. В оборудовании не должно застревать тело или одежда ребенка, не должно быть острых концов или кромок.
Техрегламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" определяет детские игровые площадки как "специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие" и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.
Документ разработан в целях защиты жизни и здоровья людей, прежде всего детей. Материалы, из которых изготавливаются оборудование и покрытия, не должны "оказывать вредного воздействия в процессе эксплуатации"; обжигать кожу в климатических зонах с очень высокими или очень низкими температурами. Техрегламент запрещает использовать при производстве не только легковоспламеняющиеся материалы или материалы, которые относятся к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения; но и те, свойства которых недостаточно изучены.
Ответственный разработчик – Евразийская экономическая комиссия, соразработчики – страны Союза. При разработке технического регламента были учтены замечания уполномоченных государственных органов и бизнес-сообщества стран ЕАЭС, в том числе Госстандартов Беларуси и Казахстана, РСПП и др. Например, Комиссия приняла предложение Госстандарта Казахстана об ограничении тремя метрами высоты свободного падения с оборудования с учетом ударопоглощающего покрытия. По документу проведены все процедуры, предусмотренные союзным законодательством, включая внутригосударственное согласование и публичное обсуждение в странах ЕАЭС, он прошел правовую экспертизу.
Технический регламент не распространяется на оборудование и покрытие для детских игровых площадок, произведенные и введенные в эксплуатацию до его вступления в силу; спортивное оборудование и изделия, предназначенные для занятий физкультурой, спортом и туризмом; игрушки; аттракционы, безопасность которых регулирует другой техрегламент ЕАЭС, принятый Советом ЕЭК в октябре прошлого года.
В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии техрегламент на оборудование для детских игровых площадок вступит в силу в ноябре 2018 года.
Пресс-служба ЕЭК

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