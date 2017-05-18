Сооронбай Жээнбеков является достойной кандидатурой в президенты страны - А. Арзыматова

18 мая 2017, 10:40 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является достойной кандидатурой в президенты страны. Такое мнение агентству "Кабар" высказала политолог Айнура Арзыматова.

Отметим, что вчера политсовет СДПК единогласно принял решение выдвинуть Сооронбая Жээнбекова на пост президента Кыргызстана.

По словам А.Арызматовой, Сооронбай Жээнбеков прошел все стадии государственной службы и политической деятельности.

"Самое главное, он не замешан в каких-либо коррупционных скандалах, не является собственником крупных предприятий и т.д. И начинал он с самого простого учителя и прошел все стадии госслужбы и политической деятельности. Был губернатором Ошской области, министром сельского хозяйства, несколько раз депутатом, сейчас занимает должность премьер-министра. В общественном мнении он сформировал себя настоящим государственником. И его нельзя сравнить с другими кандидатами, один из которых является агрессивным бизнесменом, а другой, будучи премьером больше пиарился, чем работал", - полагает она.