Уточнена информация по евразийской инновационной технологической платформе "Технологии металлургии и новые материалы"

18 мая 2017, 10:51 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в распоряжение Совета Комиссии от 18 октября 2016 года № 32, дополнив его информацией о целях, задачах, основных направлениях деятельности, а также данными об учредителях евразийской инновационной технологической платформы (ЕТП) "Технологии металлургии и новые материалы". Это уже двенадцатая технологическая платформа, создаваемая в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Техплатформа объединяет научные и научно-производственные организации четырех государств-членов Союза. Целью ее деятельности является создание современной отрасли по производству инновационной металлургической продукции и нового поколения материалов на основе разработки и внедрения в серийное производство энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Результаты работы технологической платформы будут востребованы практически во всех отраслях промышленности, начиная с аэрокосмической отрасли (производство облегченных и прочных компонентов спутников, корпусов ракет и фюзеляжей самолетов) и заканчивая производством композитных рам для велосипедов, для получения новых видов материалов в химической и легкой промышленности.

В качестве примера первоочередных проектов новой платформы можно привести такие, как: разработка технологий получения наноструктурированных материалов на основе полупроводников для оптических и лазерных приборов и источников света; разработка технологий синтеза углеродных нанотрубок, используемых для генерирования материалов с новыми свойствами; налаживание производства комплексных ферросплавов, в том числе для судостроительной, космической отраслей, энергетического машиностроения.

Перспективные проекты, которые могут быть реализованы на базе техплатформы, – получение продуктов со свойствами, которые не могут быть получены с помощью современных технологий (смарт-материалы, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).

Первые приоритетные евразийские технологические платформы были одобрены Советом ЕЭК 18 октября 2016 года. Они охватывают такие сферы развития, как космические и геоинформационные технологии, биомедицину, суперкомпьютеры, фотонику, светодиоды, технологии добычи твердых полезных ископаемых, технологии экологического развития, биотехнологии, технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, сельское хозяйство, текстильную и легкую промышленность.

Евразийские технологические платформы определены в Евразийском экономическом союзе в качестве ведущего инструмента формирования инновационной экономики будущего, создания в пяти союзных странах центров компетенций, стимулирования постоянного технологического обновления, повышения глобальной конкурентоспособности промышленности.

Фактически ЕТП являются механизмом кооперации в научно-технической, инновационной и производственной сферах и создают условия для сотрудничества между ведущими организациями бизнеса, науки, государства, общественными организациями союзных стран.

Таким образом, с учетом этого решения Совета определены уже 12 приоритетных технологических платформ по 9 приоритетным технологическим направлениям.

При этом Комиссия совместно со сторонами продолжает работу по формированию приоритетных евразийских платформ, определению участников ЕТП, основных направлений сотрудничества и совместных инновационных кооперационных проектов. Совет ЕЭК должен сформировать приоритетные евразийские технологические платформы в рамках 14-ти технологических направлений, определенных решением Межправсовета от 13 апреля 2016 года № 2. Для начала работы ЕТП они должны быть утверждены Советом Комиссии.

В перспективе планируется создать технологические платформы по таким направлениям, как электроника и технологии машиностроения, химия и нефтехимия, энергетика, технологии транспорта, ядерные и радиационные технологии.

Пресс-служба ЕЭК