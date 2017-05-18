На грантовое обучение в Венгрии попали дети представителей правительства, ЖК и сотрудников Минобразования, - депутат

18 мая 2017, 10:21 Комментарии

На грантовое обучение в Венгрии попали дети чиновников, представителей правительства, Жогорку Кенеша и сотрудников Министерства образования и науки. Об этом 18 мая на заседании парламента сообщил депутат Жанар Акаев (СДПК). Депутат напомнил, что в прошлом году между Венгрией и Кыргызстаном было подписано соглашение, согласно которому Венгрия обязалась ежегодно бесплатно обучать 25 студентов из КР.

"Ко мне поступают обращения родителей ребят, которые отправляли документы на данный конкурс. Их было больше 100 детей. Непонятно, по каким причинам, но их документы не были отправлены в Венгрию. Более того, не отправили документы и тех 25 ребят, которые были в резерве. И таинственным образом вместо них отправили другой список, в который вошли дети чиновников: представителей правительства, ЖК, статс-секретаря Минобразования, начальника отдела того же министерства, дочь депутата и айыл окмоту. И если сейчас вы зайдете на сайт министерства, то списка студентов, рекомендованных министерством на обучение в Венгрию, нет", - сказал он.

"Я не говорю, что дети чиновников не стремятся учиться или что они не должны учиться за рубежом. Но говорю о том, что подобные конкурсы должны проводиться открыто. Ведь все мы знаем о случаях, когда дети чиновников уезжали учиться за рубеж по грантовым программам, а потом бросали учебу и позорили Кыргызстан. В то же время есть дети простых граждан, которые стремятся учиться", - сказал Ж.Акаев.

В свою очередь в Министерстве образования агентству АКИpress сообщили, что конкурс на грантовое обучение в Венгрии проводился открыто.

"В списке на самом деле был ребенок депутата, но он прошел по конкурсу. Все документы соответствовали требованиям. Более того, в этот раз было впервые указано требование, чтобы был сертификат о знании языка. Отметим, что экзамены принимаем не мы, а принимающая сторона. Мы только проводим предварительный отбор по документам", - сообщили в министерстве.