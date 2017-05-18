Кыргызстанец должен быть информационно защищен не только в Кыргызстане, но и за его пределами, - Т.Мамбеталиева

18 мая 2017, 10:18 Комментарии

Сегодня важно сконцентрироваться на основных принципах и подходах для обеспечения безопасности информации, имеющей стратегическое значение для Кыргызстана. Такое мнение выразила директор общественной организации "Гражданская инициатива интернет политики" Татту Мамбеталиева в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов национальной безопасности в рамках разработки проекта стратегии развития КР до 2040 года.

По ее словам, основная проблема, связанная с кибербезопасностью, заключается в том, что в век цифрализации, когда вся информация будет находиться в большом пространстве, вопрос доступа к ней будет тяжело контролировать.

"Поэтому очень важно сконцентрироваться на основных принципах и подходах для обеспечения безопасности нашей информации, которая будет находиться в информационных системах. Кыргызстан в этом плане только начинающая страна, потому как мы не настолько оцифровались. Но вызовы, которые стоят перед обществом, приведут нас к тому, что эти вещи наступят уже завтра. В связи с этим нужно рассмотреть все механизмы мероприятий для того, чтобы эффективно заниматься защитой информации, имеющей стратегическое для нас значение", - сказала директор организации.

Т.Мамбеталиева отметила важность обеспечения информационного суверенитета. "Время меняется, и кыргызстанец должен быть информационно защищен, не только находясь в Кыргызстане, но и за его пределами. Если я буду жить в Америке или Европе, все гарантии информационной безопасности должны быть обеспечены", - сказала она.

По ее мнению, по кибербезопасности большую опасность вызывают и такие вызовы, как экстремисты, хакеры, информационное влияние иных государств. "В этом отношении в большей степени будет играть роль государства для того, чтобы создавать собственный контент, где мы будем смотреть на мир через призму кыргызских ценностей, интересов. И для этого нужно сейчас принимать меры, создавать фундамент", - сказала Т.Мамбеталиева.

В семинаре-конференции, прошедшем в начале мая, приняли участие представители фракций СДПК, "Республики - Ата-Журт" Нурлан Эралиев, "Кыргызстан", "Бир бол" Бурул Намазова, "Онугуу-Прогресс" Алишер Мамасалиев, а также представители госорганов, международных организаций, независимые эксперты и консультанты.