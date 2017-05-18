В мэрии Бишкека обсудили строительство санитарного полигона и рекультивации свалки

18 мая 2017, 10:22 Комментарии

В мэрии города Бишкек состоялось первое заседание наблюдательного совета проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке" в 2017 году. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба муниципалитета.

Наблюдательный совет проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в городе Бишкек" является высшим органом управления проекта и состоит из представителей министерств и ведомств правительства, депутатов Бишкекского городского кенеша, представителей гражданского общества, представителей структурных подразделений мэрии Бишкека и представителей международных организаций, включая Европейский Союз, который предоставил грант в размере 8 млн евро в общей сумме финансирования проекта.

В связи со сменой депутатского состава единогласным решением членов наблюдательного совета председателем избран депутат БГК Асылбек Кадралиев.

На заседании был заслушан отчет по реализации проекта "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке" за 2016 год и 1 квартал 2017 года и рассмотрена тарифная политика по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, разработанная консультантами проекта ЕБРР.

Основной акцент в 2016 году сделан на модернизацию инфраструктуры сбора и вывоза ТБО и подготовку контрактов по строительству санитарного полигона и рекультивации свалки.

Члены наблюдательного совета отметили, что на сегодняшний день уже видны определенные улучшения в системе сбора, вывоза и утилизации ТБО, однако работа в этом направлении должна продолжаться, особенно по разработке и обеспечению соответствующей правовой базы для улучшения контроля и повышения качества услуг по предоставлению сбора и вывоза ТБО.

Наблюдательный совет дал рекомендации по дальнейшему усовершенствованию системы управления ТБО в городе Бишкек. Следующее заседание планируется провести в конце первого полугодия.