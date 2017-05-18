Депутат интересуется, не опозорит ли парламент "Кыргызтелеком", который будет заниматься реализацией проекта "Безопасный город"

18 мая 2017, 10:35 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК) интересуется, не опозорит ли парламент "Кыргызтелеком", который будет заниматься реализацией проекта "Безопасный город".

На заседании ЖК 18 мая он напомнил, что некоторое время назад "Кыргызтелеком" увеличил стоимость Интернета.

"Граждане были возмущены. Такого не будет с "Безопасным городом"? Опозоримся опять. Частные каналы и интернет-провайдеры говорят, что тоже смогли бы заняться проектом. А населению ведь не важно, кто будет реализовывать, им просто надо, чтобы на дорогах стало безопаснее", - сказал депутат.

Ранее вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщал, что будет целесообразным на базе "Кыргызстелекома" обслуживать "Безопасный город".

В настоящее время продолжаются судебные разбирательства по тендеру по проекту "Безопасный город".