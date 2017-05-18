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В Кемине утонул пожилой мужчина — тело нашли в водохранилище

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426638-ru.html

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18 мая 2017, 10:23       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Кемине утонул пожилой мужчина, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МВД.
Несчастный случай произошел 16 мая в селе Кашкелен Кеминского района. По предварительной информации, 69-летний местный житель попытался открыть шлюз водохранилища, но упал в воду и утонул.
"Он вышел из дома и долгое время не возвращался. Родня начала искать его. Нашли в водохранилище. Личность погибшего установлена", - рассказали в ведомстве.
По информации пресс-службы МЧС, в поисковых работах участвовали три спасателя. Они вытащили тело утонувшего и передали милиции.

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