В Кемине утонул пожилой мужчина — тело нашли в водохранилище

18 мая 2017, 10:23 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Кемине утонул пожилой мужчина, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе МВД.

Несчастный случай произошел 16 мая в селе Кашкелен Кеминского района. По предварительной информации, 69-летний местный житель попытался открыть шлюз водохранилища, но упал в воду и утонул.

"Он вышел из дома и долгое время не возвращался. Родня начала искать его. Нашли в водохранилище. Личность погибшего установлена", - рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы МЧС, в поисковых работах участвовали три спасателя. Они вытащили тело утонувшего и передали милиции.