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Борец Каныбек Жолчубеков выиграл золото Игр исламской солидарности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426637-ru.html

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18 мая 2017, 10:37       Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Кыргызстанский борец греко-римского стиля Каныбек Жолчубеков (весовая категория до 59 килограммов) завоевал золотую медаль на IV Играх исламской солидарности в Баку, сообщается на официальном сайте спортивного мероприятия.
Помимо него, призерами в данном виде спорта стали Узур Джусупбеков и Руслан Царев, завоевавшие серебряные медали. Спортсмены выступали в весовых категориях до 71 и 98 килограммов соответственно.
Еще одну медаль в копилку Кыргызстана принесла пловчиха Дарья Таланова - завоевала бронзу на дистанции 200 метров брассом.
IV Игры исламской солидарности стартовали 12 мая в Баку (Азербайджан) и завершатся 22-го числа. В них участвует более 3 000 спортсменов и официальных лиц из 49 национальных олимпийских комитетов. В программе 21 вид спорта. От Кыргызстана участвуют 70 спортсменов, они выступают в 11 видах спорта: плавание, борьба, дзюдо, бокс, пулевая стрельба, художественная гимнастика, легкая атлетика, таэквондо, ушу саньшоу, волейбол, зорхана.
Первые медали на IV Играх исламской солидарности завоевали кыргызстанские дзюдоисты. В первый же день соревнований бронзу взяли Отар Бестаев (до 60 килограммов) и Бектур Рысмамбетов (до 73). Во второй состязательный день Владимир Золоев (до 81) выиграл также бронзу, а Юрий Краковецкий, выступавший в весовой категории свыше 100 килограммов, завоевал золотую медаль. Золото Краковецкого стало первой за 12 лет медалью Кыргызстана на Играх исламской солидарности.

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