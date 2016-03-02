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Депутат предлагает открыть по Кыргызстану центры дневного пребывания пожилых

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426635-ru.html

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18 мая 2017, 10:15       Комментарии

Депутат Рада Туманбаева ("Республика — Ата-Журт") в ходе заседания озвучила предложение об открытии центров дневного пребывания пожилых людей во всех областях Кыргызстана.
По словам депутата, подобный центр успешно функционировал в Токмоке.
"Пожилые люди приходили туда, сами готовили обед, общались, занимались спортом. Но из-за нехватки средств сейчас учреждение закрыто. Предлагаю рассмотреть возможность открытия таких центров во всех областях с использованием государственно-частного партнерства. Пожилым не хватает общения с людьми, нам нужно помочь им", — отметила депутат.

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