Депутат предлагает открыть по Кыргызстану центры дневного пребывания пожилых

18 мая 2017, 10:15 Комментарии

Депутат Рада Туманбаева ("Республика — Ата-Журт") в ходе заседания озвучила предложение об открытии центров дневного пребывания пожилых людей во всех областях Кыргызстана.

По словам депутата, подобный центр успешно функционировал в Токмоке.

"Пожилые люди приходили туда, сами готовили обед, общались, занимались спортом. Но из-за нехватки средств сейчас учреждение закрыто. Предлагаю рассмотреть возможность открытия таких центров во всех областях с использованием государственно-частного партнерства. Пожилым не хватает общения с людьми, нам нужно помочь им", — отметила депутат.