18 мая 2017, 10:26 Комментарии

Страны ЕАЭС объединят свои ресурсы в космосе, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Современную группировку спутников, которая будет осуществлять съемку в мультиспектральных режимах с разрешением меньше метра, получат страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это станет результатом реализации проекта "Создание интегрированной системы Евразийского экономического союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе объединенных ресурсов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)". Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский на тринадцатом заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло 16 мая.

"Проект закладывает хорошую основу для кооперационного трансфера технологий в ряде перспективных отраслей. Это оптическая, оптико-механическая, радиоэлектронная, производство инновационных композитных материалов и многие другие", – отметил Сергей Сидорский, под председательством которого состоялось заседание.

По мнению министра ЕЭК, проект может лечь в основу создаваемой Россией глобальной системы ДЗЗ и стать частью системы ДЗЗ стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), что повысит статус ЕАЭС как мирового игрока на рынке космических услуг.

На первом этапе участники проекта определят коммерческого оператора космических и геоинформационных услуг государств-членов ЕАЭС, который будет управлять коммерческой эксплуатацией совместной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ ЕАЭС. На втором этапе для предоставления геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики будет создан единый информационный портал, который обеспечит доступ к различным сервисам по мониторингу развития промышленных и городских территорий, транспортных коридоров, сельского и лесного хозяйства и т.д.

Завершающим этапом проекта к 2020 году станет совместное изготовление и запуск первого образца космического аппарата Союза, характеристики которого будут по многим параметрам превосходить существующие и перспективные иностранные аналоги. Это позволит увеличить долю отечественных производителей электронно-компонентных баз для создания таких приборов до 70% за счет вовлечения новых потенциальных производителей государств ЕАЭС.

По итогам обсуждения вопроса стороны полностью поддержали проект и приняли решение о необходимости его внесения на рассмотрение Коллегии ЕЭК.