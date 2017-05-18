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В одном из районов Бишкека снесут ветхие строения и построят многоэтажки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360032_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426632-ru.html

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Депутат: В южной части Бишкека дома растут как грибы после дождя

18 мая 2017, 10:07       Комментарии

В актовом зале МП "Бишкекглавархитектура" состоялись общественные слушания по рассмотрению проекта застройки, ограниченной улицами Фатьянова, Льва Толстого, Тыныстанова, разработанный ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
При разработке проекта застройки было учтено техническое состояние существующих 2-3-этажных зданий, построенных в 50-60-х годах прошлого столетия для треста "Фрунзегорстрой". Большая часть зданий не соответствует нормам безопасной эксплуатации и находится в аварийном состоянии. В связи с чем, проектом застройки предусмотрен снос этих зданий и строительство многоэтажных жилых домов и общежитий по типу квартир-студий.
По итогам всестороннего обсуждения проект застройки данного квартала поддержан жителями и одобрен для дальнейшей реализации в установленном порядке.

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