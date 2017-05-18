Нышанов: Имена членов комиссии, работающей по отравлению детей скрываются

18 мая 2017, 10:15 Комментарии

Сегодня, 18 мая, в ходе пленарного заседания парламента депутат от фракции "Ата Мекен" Сайдулла Нышанов заявил, что имена членов комиссии, работающих по отравлению детей в Ноокенском районе, скрываются.

"На месте ЧП работает комиссия из Бишкека, однако ее члены даже свои имена не говорят. Диагнозы пациентов также скрываются. Считаю, что правительство должно взять под контроль данный случай", - сказал Нышанов.