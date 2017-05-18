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В Египте начнут ограничивать рождаемость

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360035_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426630-ru.html

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18 мая 2017, 10:19       Комментарии

Правительство Египта намерено взять под контроль рождаемость. Президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что каждый год население страны увеличивается на 2,5 млн человек. Этот темп в три раза выше, чем в Китае, пишет Росбалт.
Премьер-министр Египта Шериф Исмаил призвал семейные пары ограничиться рождением двух детей. Это необходимо для преодоления экономического кризиса.
Одна из основных проблем сейчас - рост населения при недостатке сельскохозяйственных земель. По мнению властей, данный факт негативно влияет на бюджет страны, увеличивая долю импорта для покрытия потребностей в продовольствии.
РИА "Новости" отмечает, что сейчас в Египте живут 93 млн человек, при этом почти 26% из них находятся за чертой бедности.

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