В Египте начнут ограничивать рождаемость

18 мая 2017, 10:19 Комментарии

Правительство Египта намерено взять под контроль рождаемость. Президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что каждый год население страны увеличивается на 2,5 млн человек. Этот темп в три раза выше, чем в Китае, пишет Росбалт.

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил призвал семейные пары ограничиться рождением двух детей. Это необходимо для преодоления экономического кризиса.

Одна из основных проблем сейчас - рост населения при недостатке сельскохозяйственных земель. По мнению властей, данный факт негативно влияет на бюджет страны, увеличивая долю импорта для покрытия потребностей в продовольствии.

РИА "Новости" отмечает, что сейчас в Египте живут 93 млн человек, при этом почти 26% из них находятся за чертой бедности.