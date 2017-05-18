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На кинорынке Каннского фестиваля представили пять кыргызских фильмов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360031_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426629-ru.html

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18 мая 2017, 10:20       Комментарии

На кинорынке Каннского кинофестиваля казахстанская кинокомпания представит 5 фильмов кыргызских режиссеров. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.
Вчера, 17 мая, в Каннах начался один из крупнейших международных кинофестивалей. В рамках фестиваля действует киноплощадка, где представлены фильмы для проката. В этом году компания Kazakhstan Cinema впервые представляет не только казахстанские кинокомпании, но и проекты от студий Кыргызстана и Таджикистана.
На кинорынке Каннского кинофестиваля представлены фильмы "В поисках мамы" (реж. Руслан Акун), "Мунабия" (реж. Таалайбек Кулмендеев), "Завещание отца" (реж. Бакыт Мукул, Дастан Джапар уулу), "Путешествие с бомбой" (реж. Нурлан Абдыкадыров) и "Саякбай" (реж. Эрнест Абдыжапаров).
На киноплощадке пройдет ряд встреч и переговоров с международными дистрибьюторами, прокатчиками, агентами по продаже, отборщиками фестивалей и продюсерами. В перспективе они могут заключить договор о прокате фильмов в других странах.

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