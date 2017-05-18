На кинорынке Каннского фестиваля представили пять кыргызских фильмов

18 мая 2017, 10:20 Комментарии

На кинорынке Каннского кинофестиваля казахстанская кинокомпания представит 5 фильмов кыргызских режиссеров. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

Вчера, 17 мая, в Каннах начался один из крупнейших международных кинофестивалей. В рамках фестиваля действует киноплощадка, где представлены фильмы для проката. В этом году компания Kazakhstan Cinema впервые представляет не только казахстанские кинокомпании, но и проекты от студий Кыргызстана и Таджикистана.

На кинорынке Каннского кинофестиваля представлены фильмы "В поисках мамы" (реж. Руслан Акун), "Мунабия" (реж. Таалайбек Кулмендеев), "Завещание отца" (реж. Бакыт Мукул, Дастан Джапар уулу), "Путешествие с бомбой" (реж. Нурлан Абдыкадыров) и "Саякбай" (реж. Эрнест Абдыжапаров).

На киноплощадке пройдет ряд встреч и переговоров с международными дистрибьюторами, прокатчиками, агентами по продаже, отборщиками фестивалей и продюсерами. В перспективе они могут заключить договор о прокате фильмов в других странах.