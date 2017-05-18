Президент Турции заявил о не недопустимости поддержки террористов в Сирии

18 мая 2017, 9:55 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил о недопустимости контактов с сирийскими ответвлениями террористов PKK – YPG и PYD. На совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам визита в США, Эрдоган привлек внимание к историческому партнерству и сотрудничеству США и Турции. Информацию об этом распространила пресс-служба Канцелярии Премьер-министра Турции. По словам Тайипа Эрдогана, в основе турецко-американских связей лежат демократические ценности и общая выгода.

"Укрепление связей между Анкарой и Вашингтоном внесет вклад в укрепление мира и стабильности в мире. В этот непростой период, который переживает регион, в котором расположена Турция, взаимодействие двух стран представляет особое значение", - подчеркнул Эрдоган.

Глава Турецкого государства отметил, что США и Турция намерены еще более тесно сотрудничать в рамках международных организаций, в том числе, ООН, НАТО и G20.

"Мы намерены углублять диалог и солидарность. Поэтому я верю в то, что мой визит в Вашингтон станет исторически переломным моментом, и откроет путь для новых достижений", - сказал Эрдоган, выразив заинтересованность в сотрудничестве с США в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и оборонной сферах.

Относительно ситуации в регионе, Эрдоган указал на значимость совместных шагов Анкары и Вашингтона по совместной борьбе с террористическими организациями. "Мы полны решимости вести борьбу со всеми без исключения террористическими структурами, угрожающими нашему общему будущему. Террористическим структурам нет места в будущем региона. Контакты с YPG/PYD (сирийские ответвления террористов PKK) вне зависимости от того, какая именно страна воспринимает их в качестве партнера, претят международно принятым обязательствам", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции призвал к недопущению попыток изменения демографической карты региона: "Те, кто пытаются воспользоваться хаосом в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии обречены на поражение. Взаимодействие двух союзников достаточно для уничтожения самых кровавых преступных группировок. Это касается и главаря террористического течения "Параллельное государство" Фетуллаха Гюлена". Турецко-американские переговоры на высшем уровне длились в Белом доме два часа. С участием лидеров двух стран прошли переговоры на уровне делегаций.