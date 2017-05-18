Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.01 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

The Independent назвала самые негостеприимные места в миреThe Independent назвала самые негостеприимные места в миреПрезидент Турции заявил о не недопустимости поддержки террористов в СирииПрезидент Турции заявил о не недопустимости поддержки террористов в Сирии

К.Жолчубеков стал чемпионом игр Исламской солидарности по греко-римской борьбе

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/kanybek-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426626-ru.html

Похожие новости

Борец Каныбек Жолчубеков выиграл золото Игр исламской солидарности

Исламские игры: Дарья Таланова завоевала бронзу в плавании

Борец Каныбек Жолчубеков завоевал золото Исламских игр

РКФР и Исламская корпорация по развитию частного сектора подписали Меморандум о взаимопонимании

Боксеры Кыргызстана неудачно выступили на Исламских играх

18 мая 2017, 9:56       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Борец греко-римского стиля Каныбек Жолчубеков стал победителем четвертых Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан).
Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, спортсмен выступил в весовой категории 59 килограммов, провел три схватки, поочередно одолев представителей Иордании, Азербайджана и Узбекистана.
Кроме этого, Дарья Таланова - бронзовый призер игр Исламской солидарности по плаванию на дистанции 200 метров брассом.
Руслан Царев - серебряный призер игр Исламской солидарности по греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг.
Узур Жусупбеков - серебряный призер игр Исламской солидарности по греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг.
Напомним, ранее первое место в своей весовой категории занял дзюдоист Юрий Краковецкий. А всего у КР теперь восемь медалей: два "золота", два "серебро" и четыре "бронзы". В медальном зачете Кыргызстан занимает 12-е место

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум