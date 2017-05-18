К.Жолчубеков стал чемпионом игр Исламской солидарности по греко-римской борьбе

18 мая 2017, 9:56 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Борец греко-римского стиля Каныбек Жолчубеков стал победителем четвертых Игр исламской солидарности в Баку (Азербайджан).

Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, спортсмен выступил в весовой категории 59 килограммов, провел три схватки, поочередно одолев представителей Иордании, Азербайджана и Узбекистана.

Кроме этого, Дарья Таланова - бронзовый призер игр Исламской солидарности по плаванию на дистанции 200 метров брассом.

Руслан Царев - серебряный призер игр Исламской солидарности по греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг.

Узур Жусупбеков - серебряный призер игр Исламской солидарности по греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг.

Напомним, ранее первое место в своей весовой категории занял дзюдоист Юрий Краковецкий. А всего у КР теперь восемь медалей: два "золота", два "серебро" и четыре "бронзы". В медальном зачете Кыргызстан занимает 12-е место