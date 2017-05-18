Штормовое предупреждение

18 мая 2017, 10:04 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В период с 18 по 19 мая 2017 г в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам республики селеопасно, на реках ожидаются подъемы уровней воды, сообщили в пресс-службе МЧС КР.

В этой связи для реагирования на все возможные ЧС следует привести в готовность силы и средства служб ГЗ, органам местного самоуправления следует организовать информирование и провести разъяснительные мероприятия с населением.

С 18-19 мая 2017 года ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в горных районах снег, местами осадки сильные. На горных участках дорог снежный накат, гололедица, снежные заносы. Местами усиление западного ветра до 17-22 м/с.

18 мая значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Чуйской, Таласской, Баткенской областей до 18…23°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей до 13…18°, в горных районах до 0…5° тепла, в высокогорных районах до 0…-5° мороза. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

С целью недопущения гибели людей, обеспечение безопасности граждан и снижения материального ущерба, Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики были изданы телефонограммы от 12 мая и 15 мая, которые доведены до соответствующих служб Гражданской защиты и полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики, областей и мэрам городов Бишкек и Ош. Кроме этого, посредством сотовых операторов переданы СМС оповещения до населения.