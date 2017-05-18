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Сотрудники Госагентства ТЭК при ПКР оказали материальную помощь семьям пострадавших в Ошской области

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426624-ru.html

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Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

Премьер С.Жээнбеков посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

18 мая 2017, 10:06       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Сотрудники Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР оказали материальную помощь в фонд помощи пострадавшим в результате схода оползня 29 апреля 2017 года, в селе Аюу-Сай Узгенского района и землетрясения с 3 по 5 мая 2017 года, в Чон-Алайском районе Ошской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Такое решение было принято на общем коллективном собрании Госагентства.
Руководство и коллектив Госагентства разделяют боль и горечь утраты и выражают глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших.

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