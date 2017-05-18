Сотрудники Госагентства ТЭК при ПКР оказали материальную помощь семьям пострадавших в Ошской области

18 мая 2017, 10:06 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Сотрудники Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при ПКР оказали материальную помощь в фонд помощи пострадавшим в результате схода оползня 29 апреля 2017 года, в селе Аюу-Сай Узгенского района и землетрясения с 3 по 5 мая 2017 года, в Чон-Алайском районе Ошской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое решение было принято на общем коллективном собрании Госагентства.

Руководство и коллектив Госагентства разделяют боль и горечь утраты и выражают глубокие соболезнования и сочувствие родным и близким погибших.