Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению будет создан на площадке МГТУ "СТАНКИН" в Москве

18 мая 2017, 10:13 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. По решению стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению (ЕИЦС) – совместный центр государств-членов – будет располагаться на площадке МГТУ "СТАНКИН" в Москве. Об этом сообщил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Николай Кушнарев 16 мая на заседании Консультативного комитета по промышленности при ЕЭК. В свою очередь, директор Центра компетенций в сфере стандартизации МГТУ "СТАНКИН" Алексей Барыкин представил проекты учредительных документов и План мероприятий по созданию и обеспечению работы ЕИЦС в 2017-2018 годах. ​

Учредителями ЕИЦС выступят организации четырех стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и России. Он станет центром развития станкоинструментальной отрасли в Союзе. Деятельность ЕИЦС будет направлена на формирование и внедрение инновационных решений в промышленное производство для содействия переходу стран ЕАЭС к новому технологическому укладу.

Предполагаемый функционал центра позволит решать на системной основе целый ряд вопросов отрасли в рамках Союза: сформировать долгосрочный прогноз развития отрасли станкостроения, обеспечить прозрачность закупок станочного оборудования путем подготовки заключений о наличии производства его аналогов на территории ЕАЭС, повысить качество выпускаемого оборудования путем содействия созданию испытательных лабораторий и сертификационных центров в Союзе. Работа центра также нацелена на внедрение современных инновационных технологий мирового уровня в производственные процессы машиностроительных предприятий государств-членов, что обеспечит повышение конкурентоспособности этого сектора промышленности.

Взаимодействие Комиссии и центра позволит своевременно оценивать воздействие решений Комиссии в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на развитие станкостроения и при необходимости вырабатывать предложения по корректирующим мерам.

До конца мая 2017 года будут согласованы проекты учредительных документов, которые потом будут представлены Коллегии для рассмотрения. После этого начнется работа по созданию центра.

Справка

Участниками Евразийского инжинирингового центра по станкостроению выступят четыре уполномоченные сторонами организации – по одной от каждой из стран ЕАЭС: ОАО "Интерстанок" из Армении, ООО "СоюзСтанкоИнжиниринг" из Беларуси, АО "НК "Казахстан Инжиниринг" из Казахстана и российский ФГБОУ ВО "МГТУ "СТАНКИН"".

Пресс-служба ЕЭК