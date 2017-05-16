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Страны ЕАЭС объединят свои ресурсы в космосе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/strany-ea...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426620-ru.html

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18 мая 2017, 10:20       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Современную группировку спутников, которая будет осуществлять съемку в мультиспектральных режимах с разрешением меньше метра, получат страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это станет результатом реализации проекта "Создание интегрированной системы Евразийского экономического союза по предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе объединенных ресурсов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)". Об этом заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский на тринадцатом заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло 16 мая.
Итогом проекта станет объединение ресурсов стран ЕАЭС в космосе. "Проект закладывает хорошую основу для кооперационного трансфера технологий в ряде перспективных отраслей. Это оптическая, оптико-механическая, радиоэлектронная, производство инновационных композитных материалов и многие другие", – отметил Сергей Сидорский, под председательством которого состоялось заседание.
По мнению министра ЕЭК, проект может лечь в основу создаваемой Россией глобальной системы ДЗЗ и стать частью системы ДЗЗ стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), что повысит статус ЕАЭС как мирового игрока на рынке космических услуг.
План мероприятий разработан Комиссией совместно с Евразийской инновационной технологической платформой "Космические и геоинформационные технологии" и предусматривает поэтапную реализацию проекта.
На первом этапе участники проекта определят коммерческого оператора космических и геоинформационных услуг государств-членов ЕАЭС, который будет управлять коммерческой эксплуатацией совместной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ ЕАЭС. Единый оператор представит и маркетинговую стратегию по выходу на мировой рынок. Запланирована также разработка Межправительственного соглашения и Межгосударственной программы по интеграции действующих орбитальных и наземных ресурсов космических систем дистанционного зондирования Земли государств-членов и наращиванию совместной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ.
На втором этапе для предоставления геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики будет создан единый информационный портал, который обеспечит доступ к различным сервисам по мониторингу развития промышленных и городских территорий, транспортных коридоров, сельского и лесного хозяйства и т.д.
Завершающим этапом проекта к 2020 году станет совместное изготовление и запуск первого образца космического аппарата Союза, характеристики которого будут по многим параметрам превосходить существующие и перспективные иностранные аналоги. Это позволит увеличить долю отечественных производителей электронно-компонентных баз для создания таких приборов до 70% за счет вовлечения новых потенциальных производителей государств ЕАЭС.
По итогам обсуждения вопроса стороны полностью поддержали проект и приняли решение о необходимости его внесения на рассмотрение Коллегии ЕЭК.
Пресс-служба ЕЭК

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