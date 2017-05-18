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Депутат предлагает открыть в областях центры дневного пребывания пожилых

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426617-ru.html

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18 мая 2017, 9:56       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева ("Республика - Ата-Журт") предлагает во всех областях Кыргызстана открыть центры дневного пребывания пожилых.
Как сказала она 18 мая на заседании парламента, до недавнего времени такой центр функционировал в Токмоке.
"Граждане приходили туда, сами готовили обед, общались, спортом занимались. Но сейчас учреждение закрыто из-за нехватки средств. Предлагаю рассмотреть возможность открытия таких центров во всех областях с использованием государственно-частного партнерства. Им не хватает общения с людьми. Мы могли бы исправить это", - отметила депутат.

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