Депутат предлагает открыть в областях центры дневного пребывания пожилых

18 мая 2017, 9:56 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рада Туманбаева ("Республика - Ата-Журт") предлагает во всех областях Кыргызстана открыть центры дневного пребывания пожилых.

Как сказала она 18 мая на заседании парламента, до недавнего времени такой центр функционировал в Токмоке.

"Граждане приходили туда, сами готовили обед, общались, спортом занимались. Но сейчас учреждение закрыто из-за нехватки средств. Предлагаю рассмотреть возможность открытия таких центров во всех областях с использованием государственно-частного партнерства. Им не хватает общения с людьми. Мы могли бы исправить это", - отметила депутат.