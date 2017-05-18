В Бишкеке проходит круглый стол "Восстановим зеленый Бишкек"

18 мая 2017, 9:57 Комментарии

Круглый стол "Восстановим зеленый Бишкек" проходит 18 мая в Бишкеке.

В круглом столе принимают участие представители муниципальных служб мэрии Бишкека, деятели науки в области вопросов городского озеленения, представители неправительственных организаций, работающие по вопросам сохранения и развития зеленого фонда города Бишкек.

В программе круглого стола предусмотрено выступление государственных и общественных организаций о практиках сохранения и развития зеленого фонда города, представление результатов социологических и медицинских исследований, представление практик по сохранению растений в условиях антропогенный среды.