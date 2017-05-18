Совет ЕЭК приложит все усилия, чтобы обеспечить рост экономик стран ЕАЭС

18 мая 2017, 9:58 Комментарии

Совет Евразийской экономической комиссии сосредоточит усилия на разработке документов, обеспечивающих рост экономик стран-участниц ЕАЭС и уровень благосостояния граждан. Об этом заявил в ходе очередного заседания Совета ЕЭК, которое прошло 17 мая в г. Москве, вице-премьер-министр КР, председатель комиссии Олег Панкратов.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, таможенного декларирования, транспорта, регулирования рынка лекарственных средств.

"Вопросы, включенные в повестку заседания Совета ЕЭК, носят разноплановый характер. В ходе заседания нам удалось найти консенсус по большинству вопросов. Я уверен, что рассмотренные и одобренные в ходе заседания документы станут, равно как и ранее подписанные соглашения, основой для поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. Важно также и то, что принятые решения направлены на поддержку бизнес-среды и развитию деловой инициативы", - сказал Панкратов.

По итогам заседания одобрен ряд важных документов, направленных на дальнейшую интеграцию стран-участниц Евразийского экономического союза.